Wintersport-News: Hug und Ammann in Sapporo stark

Kombinierer Tim Hug hat in Sapporo als Zweiter den Sprung aufs Podest geschafft. Skispringer Simon Ammann verpasste an gleicher Stätte die Top 10 knapp und realisierte sein bestes Saisonergebnis.

Kombinierer Tim Hug realisiert den 2. Podestplatz seiner Karriere

Simon Ammann präsentiert sich in Sapporo so stark wie noch nie in diesem Winter

Nordische Kombination: Hug nutzt Abwesenheit zahlreicher Topathleten

Tim Hug musste sich in Japan nur Lokalmatador Akito Watabe geschlagen geben. Nach dem Springen hatte der 29-Jährige noch den 5. Zwischenrang belegt, ehe er im Langlaufrennen über 10 km noch 3 Plätze gutmachen konnte. Der Solothurner profitierte in Sapporo auch von der Abwesenheit zahlreicher Topathleten. Allerdings hat Hug seine gute Form bereits vor Wochenfrist in Pyeongchang angedeutet, als er mit den Top 3 des Weltcups am Start 6. und 7. geworden war. Für ihn ist es nach seinem Sieg Anfang Januar 2014 im russischen Tschaikowski das zweitbeste Resultat seiner Karriere.

Skispringen: Ammann springt in Sapporo auf Platz 11

Einen Sprung nach vorne hat auch Simon Ammann gemacht. Im ersten von zwei Weltcup-Springen ebenfalls in Sapporo sprang der Toggenburger auf den 11. Rang. Der viermalige Olympiasieger qualifizierte sich erstmals seit Mitte Dezember in Engelberg für einen Finaldurchgang im Weltcup. Sein bisher bestes Resultat in diesem Winter war ein 21. Platz in Klingenthal gewesen. Den Sieg sicherte sich der Pole Maciej Kot gemeinsam mit dem Slowenen Peter Prevc. Dritter wurde der Österreicher Stefan Kraft.

Sendebezug: Radio SRF 3, 11.02.2017, Bulletin von 07:30 Uhr