Legende: Gestrichen Das K.o.-Format der Langläufer kommt nächste Woche in den USA nicht zur Austragung. Keystone

Langlauf: Sprint in Minneapolis gestrichen

Das Coronavirus beeinflusst auch die letzte Phase des Langlauf-Weltcups. Die für nächsten Dienstag in Minneapolis geplanten Rennen sind abgesagt. Im US-Staat Minnesota wäre für die Männer und Frauen je ein Sprint angesetzt gewesen. Im Programm verbleiben zumindest vorläufig die Wettkämpfe in Kanada, am Wochenende vom 14./15. März in Quebec sowie in der Folgewoche in Canmore.