Wintersport-News: Kocher verpasst neuerlichen Exploit

Am 2. Tag der Rodel-WM in Innsbruck/Igls hat Martina Kocher die Medaillenränge um 55 Tausendstel verpasst. Hier geht's zu den Wintersport-News des Tages.

Rodeln: Martina Kocher neben den Medaillenrängen

Nach ihrem überraschenden Silbergewinn im Sprint hat die Berner Rodlerin Martina Kocher am 2. WM-Tag in Innsbruck/Igls Rang 7 belegt. Gold holte die Deutsche Tatjana Hüfner vor der Amerikanerin Erin Hamlin und Kimberley McRae aus Kanada. Hinter Hüfner war die Angelegenheit extrem eng: So fehlten Kocher zu Bronze lediglich 55 Tausendstel.

Langlauf: Cologna und Co. im Sprint geschlagen

Im Skating-Sprint in Falun setzt es für die Schweizer eine grosse Enttäuschung ab. Alle sechs Starter, unter ihnen Dario Cologna, müssen in den K.o.-Runden zuschauen. Die Viertelfinals verpasst haben auch Roman Furger (34.), Roman Schaad (39.), Gianluca Cologna (44.), Jöri Kindschi (53.) und Jovian Hediger (71.). Letzterer, im Schweizer Team derzeit der beste Skating-Sprinter, wurde durch einen Sturz gebremst. Bei den Frauen dagegen überstanden Laurien van der Graaff als Siebente und Nadine Fähndrich mit Platz 20 die Qualifikation erwartungsgemäss.

Biathlon: Schweizer WM-Aufgebot bekannt

An der Biathlon-WM in Hochfilzen/AUT (6.-19. Februar) nehmen 8 Schweizerinnen und Schweizer teil. Nominiert wurden Mario Dolder, Jeremy Finello, Benjamin Weger, Serafin Wiestner, die Gasparin-Schwestern Aita, Elisa und Selina sowie Lena Häcki.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 27.1.2017, 22:20 Uhr