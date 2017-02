Wintersport-News: Kombinierer Hug erklimmt das Podest

Heute, 7:38 Uhr

Tim Hug hat zum zweiten Mal in seiner Karriere den Sprung auf ein Weltcup-Podest in der Nordischen Kombination geschafft. Der Solothurner wurde in Sapporo Zweiter.

Bild in Lightbox öffnen. Tim Hug musste sich in Japan nur Lokalmatador Akito Watabe geschlagen geben. Nach dem Springen hatte der 29-Jährige noch den 5. Zwischenrang belegt, ehe er im Langlaufrennen über 10 km noch 3 Plätze gutmachen konnte. Der Solothurner profitierte in Sapporo auch von der Abwesenheit zahlreicher Topathleten. Allerdings hat Hug seine gute Form bereits vor Wochenfrist in Pyeongchang angedeutet, als er mit den Top 3 des Weltcups am Start 6. und 7. geworden war.

mir/sda