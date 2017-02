Wintersport-News: Kombinierer Hug erreicht in Sapporo Rang 5

Tim Hug erreichte im Weltcup der Kombinierer zum 3. Mal in Folge einen Top-7-Platz und wurde 5. Das sind die Wintersport-News des Tages.



Der Schweizer Kombinierer Tim Hug klassierte sich beim Weltcup im japanischen Sapporo auf dem 5. Platz. Es war dies der 3. Wettkampf in Serie, bei dem Hug in den Top 7 landete. Rang 5 ist für den 29-Jährigen das drittbeste Resultat auf höchster Stufe. Auf der Startliste figurierten nur 3 der bislang besten 15 Athleten im Weltcup. Dank diesem Resultat hat Hug bereits die Hälfte der Selektionskriterien für die Winterspiele im kommenden Jahr in Pyeongchang erfüllt.