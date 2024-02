Kälin holt WM-Gold im Massenstart

Grosser Erfolg für die Schweizer Langlauf-Hoffnung Marina Kälin. Die 20-Jährige kürte sich an der U23-WM im slowenischen Planica zur Weltmeisterin im Massenstart über 20 km Skating. Die St. Moritzerin setzte sich gegen Ende des Rennens mit einer Vierergruppe an der Spitze ab und entschied am Schluss den Zielsprint gegen die Amerikanerin Haley Brewster für sich. Für Kälin, die vor 2 Tagen im Sprint Fünfte wurde, ist es bereits die 2. WM-Medaille. Vor einem Jahr gewann die jüngere Schwester von Nadja Kälin (auch sie ist Langläuferin) an der Juniorinnen-WM in Whistler (CAN) Bronze über 10 km Skating. Kälin durfte im Januar bereits ihre ersten Erfahrungen im Weltcup sammeln. Dabei lief sie schon in die Punkte.