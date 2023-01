Legende: Ebba Andersson Die formstarke Schwedin hält in Le Rousses alle in Schach. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Im Frauen-Weltcup der Langläuferinnen bleibt das «Tre Kronor»-Team tonangebend und bejubelt im französischen Hochjura dank Ebba Andersson den bereits 11. Einzel-Sieg im laufenden Winter.

Langlauf Frauen: Andersson schlägt alle

Im 23. Einzel-Weltcup-Rennen der Saison 2022/23 feierte Schweden zum 11. Mal den Tagessieg. Bei der vorletzten Station vor den Weltmeisterschaften in Planica (21. Februar bis 6. März) ging der erneute Erfolg auf das Konto von Ebba Andersson. Die 25-Jährige steht nach ihrem Coup in Les Rousses über 20 km klassisch mit Massenstart nun bei 3 Saisonsiegen und 4 in ihrer gesamten Karriere. Mit 22,1 Sekunden Vorsprung fiel ihre Demonstration eindrücklich aus. Kerttu Niskanen (FIN) als Zweite musste bei der 15-km-Marke abreissen lassen. Mit einer weiteren Minute Rückstand komplettierte Astrid Slind (NOR) das Podest und machte die skandinavische Vormachtstellung perfekt. Auf einer äusserst selektiven Strecke gab es für die beiden Schweizerinnen, Lea Fischer (30. / + 4:48 Minuten) sowie Désirée Steiner (37. / + 7:23 Minuten) im 46-köpfigen Teilnehmerfeld nicht allzu viel auszurichten.