WM-Rang 5 für Orientierungsläuferin Roos

Heute, 14:23 Uhr

Elena Roos ist an der Orientierungslauf-WM in Estland in der Langdistanz auf den starken 5. Rang gelaufen. Gold ging an die schwedische Favoritin Tove Alexandersson.

Elena Roos beim Zieleinlauf 0:26 min, vom 4.7.2017 Elena Roos büsste auf Siegerin Alexandersson 8:03 Minuten ein. Auf den Bronzeplatz fehlten ihr zweieinhalb Minuten. Sabine Hauswirth wurde 8., Julia Gross erreichte den 15. Rang. Mit Tove Alexandersson setzte sich die Favoritin durch. Die Gesamtweltcup-Siegerin der vergangenen drei Jahre gewann ihr 3. WM-Gold und ihre insgesamt 12. WM-Medaille.

Agenturen/boe