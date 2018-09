Für die Schweizer Schützen gab es zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Changwon in Südkorea zwei weitere Medaillen.

Wusste in Changwon wiederholt zu überzeugen

Gilles Dufaux gewann im Dreistellungsmatch über 300 m Bronze. Mit dem Team reichte es dem Freiburger gar zu Silber. Damit eroberte der 23-jährige Freiburger an der WM in Südkorea die langersehnte Schweizer Einzelmedaille.

Diese verpasste der Solothurner Jan Lochbihler als Fünfter nur knapp.

Zusammen mit Dufaux und dem St. Galler Andrea Rossi reichte es dem Olympia-Teilnehmer in der Teamwertung allerdings zu Silber. Der WM-Titel ging an Österreich. Für Lochbihler und Dufaux war es bereits die dritte Team-Medaille an dieser WM.

Mit sieben WM-Medaillen hat der Schweizer Schiesssportverband (SSV) sein Ziel von vier Auszeichnungen weit übertroffen.