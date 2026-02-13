Der tschechische Eisschnellläufer Metodej Jilek läuft über 10'000 m zum Olympiasieg. Routinier Jorrit Bergsma führt eine niederländische Erfolgsserie fort.

Eisschnelllauf: Tscheche Jilek mit zweiter Medaille in Mailand

Nach Silber über 5000 m hat sich Metodej Jilek über die doppelte Distanz Olympiagold gesichert. Der Tscheche verwies im Milano Speed Skating Stadium Vladimir Semirunniy (POL) und Jorrit Bergsma (NED) um 5,65 respektive 7,05 Sekunden auf die weiteren Podestplätze. Im niederländischen Team wurde Bronze wie Gold gefeiert: Bergsma, kürzlich 40 Jahre alt geworden, komplettierte bei wohl letzter Gelegenheit seinen olympischen Medaillensatz über 10'000 m. Vor 12 Jahren hatte er in Sotschi Gold geholt, 2018 in Pyeongchang Silber. 2022 in Peking hatte er mit «Leder» vorliebnehmen müssen. Bergsma führte eine Serie weiter: Seit 1988 in Calgary stand an den Olympischen Spielen immer mindestens ein Niederländer auf dem 10'000-m-Olympiapodest.

Legende: Liess sich vom Publikum feiern Altmeister Jorrit Bergsma. imago images/Bildbyran

Olympische Winterspiele