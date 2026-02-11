Nordische Kombination: Gold geht an Norweger

Jens Oftebro ist seiner Favoritenrolle in der Nordischen Kombination im Val di Fiemme gerecht geworden. Der Norweger holte sich nach einem soliden Auftritt im Skispringen (Normalschanze) im abschliessenden Langlauf-Wettkampf (10 km) den Olympiasieg. Er distanzierte Weltcup-Leader Johannes Lamparter (AUT) im Zielsprint um 1 Sekunde, Bronze ging an den Finnen Eero Hirvonen. Für Oftebro, der in Peking 2022 Teamgold gewonnen hatte, ist es der erste Olympiasieg im Einzel. Der Wettkampf ging ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne.

Moguls: Doppelsieg für die USA

Die erst 20-jährige Elizabeth Lemley hat sich im Moguls-Einzel etwas überraschend Gold gesichert. Die US-Amerikanerin, als 4. in den 2. Final eingezogen, wurde für ihren 2. Auftritt mit starken 82,30 Punkten belohnt. Sie siegte vor ihrer Landsfrau Jaelin Kauf (80,77) und der Französin Perrine Laffont (78,00). Jakara Anthony, Peking-Olympiasiegerin und Führende nach dem 1. Final, hatte Nerven gezeigt: Nach dem 1. Sprung kreuzte die Australierin ihre Ski, kam völlig aus dem Rhythmus und musste am Ende mit Platz 8 vorliebnehmen. Schweizerinnen standen keine am Start.

Olympische Winterspiele