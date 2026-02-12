Die Schweizerinnen bekommen es erneut mit Finnland zu tun

Legende: Machen den Halbfinal untereinander aus Die Schweiz und Finnland. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Mit einer 1:3-Niederlage gegen Finnland hatten die Schweizer Eishockeyanerinnen die Gruppenphase des olympischen Turniers am Dienstag abgeschlossen. Nun ist klar, dass es im Viertelfinal erneut zum Duell mit den Nordländerinnen kommt.

Finnland zog im letzten Gruppenspiel gegen Kanada wie erwartet den Kürzeren. Die Olympiasiegerinnen von Peking rehabilitierten sich für die 0:5-Klatsche gegen die USA und schlugen Finnland klar mit 5:0. Die Finninnen beenden die Gruppe A damit auf dem 4. Platz, unmittelbar vor der Schweiz.

Am Samstag gilt es ernst

Aufgrund des Modus des Turniers trifft die Nati nun erneut auf Finnland. Die Partie ist als letzte der vier Viertelfinals terminiert. Am Samstag um 21:10 Uhr erfolgt im Milano Ice Park der Puckeinwurf.

In den weiteren Viertelfinals kommt es zu den Partien Tschechien – Schweden, USA – Italien (beide Freitag) und Kanada – Deutschland (Samstag).

Milano Cortina 2026