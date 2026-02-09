Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann unterliegen in Cortina im olympischen Mixed-Curling-Turnier Kanada 4:8.

Biathlet Matthias Riebli ersetzt James Pacal als Ersatzmann in der Männer-Staffel.

Curling: Pleite bei letztem Auftritt der Schwallers

Das Schweizer Curling-Mixed-Duo Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann hat im 9. und letzten Spiel der Round Robin die 5. Niederlage einstecken müssen. Gegen das kanadische Gespann Brett Gallant/Jocelyn Peterman, ebenfalls ein Ehepaar, setzte es ein 4:8 ab. Bereits vor dem Vorrundenabschluss hatte festgestanden, dass die Schweiz die Halbfinals verpassen wird. Im 5. End hatten die Schwallers noch von 2:5 auf 4:5 verkürzen können, doch Kanada konterte umgehend mit dem einzigen Dreierhaus des Spiels. Im 8. End gab das Schweizer Duo auf.

Legende: Beschliessen ihr Mixed-Abenteuer mit einer Niederlage Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann. Keystone/Jean-Christophe Bott

Biathlon: Pacal muss passen

James Pacal wird bei den Biathlon-Wettkämpfen bei Milano Cortina 2026 in Antholz aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Start gehen können. Dies gab Swiss Olympic am Monta bekannt. Er wird durch Matthias Riebli, Bruder des Langläufers Janik Riebli, ersetzt. Riebli reist als Ersatzmann für das Staffel-Rennen der Männer am 17. Februar nach Antholz. Gemäss Swiss Olympic sind Einsätze in Einzelrennen nicht vorgesehen.

