6. WM-Titel: Marquez triumphiert in Valencia

Der Spanier Marc Marquez wird beim WM-Finale in Valencia Dritter und sichert sich somit seinen insgesamt 6. WM-Titel (zum 4. Mal in der MotoGP-Klasse). Und: Dominique Aegerter ist zum Abschluss der Moto2-Saison auf Rang 10 gefahren.

Marc Marquez startete beim WM-Finale in Valencia von der Pole Position. Der von Platz 9 gestartete Titelrivale Andrea Dovizioso stürzte 5 Runden vor Schluss. Dovizioso hätte einen Sieg gebraucht, Marquez gleichzeitig nicht besser als Platz 12 holen dürfen.

Dramatische Schlussphase

In der Schlussphase des Rennens wurde es zwar noch einmal brenzlig. Marquez konnte sich 7 Runden vor Schluss nur ganz knapp vor einem Sturz retten, nachdem ein Überholmanöver auf Zarco scheiterte. 2 Runden danach stürzte allerdings sein Konkurrent Dovizioso, die Weltmeisterschaft war somit Tatsache.

Die Entscheidung: Dovizioso stürzt kurz vor Rennende 0:37 min, vom 12.11.2017

Damit entscheidet sich zum 18. Mal erst beim letzten Rennen der Kampf um die MotoGP-Krone. Bereits 2013 hatte sich Marquez als Rookie im finalen Showdown den Titel in der höchsten Motorrad-Klasse gesichert.

Guter Saisonabschluss von Aegerter

Miguel Oliveira gewann zum Saisonabschluss in der Moto2 zum dritten Mal in Serie. Dahinter klassierten sich Franco Morbidelli und Brad Binder. Dominique Aegerter wurde im ersten Rennen nach dem Tod seines Teamchefs Zehnter. Der Berner tauchte zwar kurz nach dem Start an vierter Position auf, doch vermochte er die Pace der Spitzenfahrer nicht mitzugehen. Jesko Raffin klassierte sich zum Saisonende im 21. Rang.

Bereits vor dem 18. und letzten Saisonrennen stand Morbidelli als Weltmeister fest. Der Italiener gewann seinen ersten WM-Titel mit 65 Punkten Vorsprung vor Tom Lüthi, der die letzten zwei Saisonrennen verletzungshalber aussetzen musste.