Legende: Im Kalender dabei In Sotschi wird auch dieses Jahr um den Sieg gekämpft. Keystone

Die Formel 1 hatte im Juni 8 Rennen für diese Saison bestätigt. Nun kommen mit Mugello und Sotschi 2 weitere Destinationen hinzu. Der GP in der Toskana findet am 13. September erstmals überhaupt statt, derjenige in Russland geht am 27. September zum insgesamt 6. Mal über die Bühne.

Spezielles Jubiläum für Ferrari

Der Rundkurs in Mugello ist im Besitz von Ferrari. Die Scuderia wird bei ihrem Heimauftritt ein besonderes Jubiläum feiern. Die Roten sind dannzumal zum 1000. Mal am Start eines Formel-1-Rennens.

Weitere GP sollen demnächst bestätigt werden. Der wegen der Corona-Krise abgeänderte Kalender soll am Schluss zwischen 15 und 18 Rennen umfassen. Beim Saisonstart am vergangenen Wochenende in Österreich war der Sieg an Valtteri Bottas im Mercedes gegangen.