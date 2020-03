Das erste Formel-1-Rennen der Saison am Sonntag in Australien findet nicht statt.

Nun also doch: Das Coronavirus macht auch der Formel 1 einen Strich durch die Rechnung. Lange haben die Verantwortlichen des GP Australien eine Absage hinausgezögert, nun ist sie doch Tatsache geworden. Wenige Stunden vor Beginn des 1. freien Trainings vermeldete die FIA, dass das Rennen nicht durchgeführt wird.

Bis zur Entscheidung zur Absage des Rennens liessen sich die Organisatoren Zeit. Am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr (Ortszeit) standen bereits Zehntausende Fans vor den Toren der Strecke am Albert Park und hofften vergeblich auf Einlass.

Positiver Fall bei McLaren

Wenige Stunden vor der Absage des GP Australien hatte das Team McLaren einen positiven Corona-Fall im Team vermeldet. Die Briten hatten daraufhin ihren Start beim ersten Rennen der Saison abgesagt.

Noch unklar ist nun, wie es in der Formel 1 weitergeht. Der zweite GP am kommenden Wochenende in Bahrain (22. März) war bereits als Geisterrennen ohne Zuschauer geplant. Angesichts der neuen Lage scheint eine Austragung des Rennens nun aber höchst unwahrscheinlich. Hinter Vietnam (5. April) stand ohnehin ein Fragezeichen, das vierte Rennen in China (ursprünglich 19. April) war bereits im Februar abgesagt worden.