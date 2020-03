Formel-1-Rennen in Bahrain und Vietnam abgesagt

Der Saisonstart in der Formel 1 verzögert sich weiter. Zunächst war das Auftaktrennen in Australien (geplant am 15.3.) verschoben worden, Stunden später folgten die Absagen für Bahrain (22.3.) und Vietnam (5.4.). Der GP China (19.4.) war bereits früher abgesagt worden.

Auch Zandvoort und Barcelona in Gefahr?

Wann der Saisonstart erfolgt, ist nach derzeitigem Stand unklar. Die Formel 1 teilte mit, sie hoffe, die WM «Ende Mai» in Europa zu eröffnen. Dies würde bedeuten, dass auch die Rennen in den Niederlanden (3.5.) und Spanien (10.5.) nicht wie geplant durchgeführt werden könnten. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber nicht.

McLaren-Verzicht als Auslöser

Das Absage-Domino ausgelöst hatte die Ankündigung von McLaren, auf einen Start in Melbourne zu verzichten. Beim britischen Rennstall war eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden.

In Melbourne hatten sich kurz vor der Absage zehntausende Fans vor den Toren der Strecke am Albert Park versammelt, um den freien Trainings beizuwohnen.