F1-News: Minus 20 Plätze für Sainz

Carlos Sainz jr. ist in Suzuka mit einer happigen Strafe belegt worden. Der Spanier wird beim Start zum GP um 20 Plätze zurückversetzt. Zudem in den News: Renault vermeldet eine brisante Personalie.

Carlos Sainz jr. muss am Sonntagmorgen (live ab 6:30 Uhr auf SRF zwei) mit dem Handicap einer 20-Plätze-Strafe zum GP von Japan ins Rennen gehen. Am Toro Rosso des Spaniers wurden vor dem Training bereits der fünfte Verbrennungsmotor, der fünfte Turbolader und die sechste Energierückgewinnungseinheit der laufenden Saison eingebaut. Durch das Erreichen dieser nicht erlaubten Marken ergibt sich die obligatorische Sanktion. Der Spanier wird in der Startaufstellung zurückversetzt.

Renault gab die Verpflichtung von Marcin Budkowski bekannt. Der Pole wird 2018 Geschäftsführer des Werks in Enstone. Dieser Personalentscheid dürfte viel zu reden geben. Denn der 40-jährige Budkowski war jahrelang Technik-Direktor im Weltverband FIA und kennt praktisch alle bisher geheim gehaltenen technischen Details. Das Arbeitsverbot nach dem Austritt bei der FIA dauert lediglich drei Monate. Die Verantwortlichen der anderen Teams wollen sich gegen die Rochade wehren.