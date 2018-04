Wettbewerbsfrage vom 7./8. April 2018:

Wer gewann letztes Jahr den Formel-1-Grand Prix von Bahrain?

Für A) Sebastian Vettel wählen Sie 0901 99 11 01 oder für B) Kimi Räikkönen 0901 99 11 02 oder senden Sie eine SMS mit F1A oder F1B (mit Name und Adresse) an: 4636 (80Rp./Anruf/SMS)

oder mit dem Gratis-Teilnahmeformular für Mobiltelefone

Hauptpreis am Ende der Saison - Verlosung beim letzten GP der Saison:

Eine Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio mit 510 PS und Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden im Wert von über 90’000.– Franken!

Sofortpreis pro Grand Prix:

Einen Satz Pirelli Sommer- oder Winterreifen nach Wahl

Der Gewinner wird jeweils im Anschluss an die Übertragung auf dieser Seite publiziert.

Gewinner Sofortpreise:

Bahrain - 08.04.2018: Vorname Name, Ort

Australien - 25.03.2018: Kein Wettbewerb

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeschluss bei den Grand Prix ist jeweils, wenn in der Live-Übertragung - oder wenn wegen der Zeitverschiebung das Rennen vollständig als Aufzeichnung ausgestrahlt werden sollte – der erste Rennwagen das Ziel erreicht hat. Die Gewinner werden nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf, SMS und Gratis-Internetformular für Mobiltelefone eingegangenen Teilnahmen mit richtiger Antwort ermittelt. Der Hauptpreis wird am Ende der Saison beim letzten GP unter sämtlichen eingegangenen Teilnahmen mit richtiger Antwort ermittelt. Kann ein Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF, RTS und RSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Bei unberechtigten oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugten Teilnahmen, ist der Ausschluss von der Verlosung vorbehalten. Sachpreise können nicht in bar eingetauscht werden. Alle Gewinner werden nach Möglichkeit am Sender und im Internet bekannt gegeben und persönlich benachrichtigt. Der Hauptgewinner wird am TV eingeblendet. Die Preise bleiben bis zur Übergabe an die Gewinner im Besitz der Preisgeber. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.