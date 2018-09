Trotz Drehern von vielen Fahrern gab es im ersten Training nur einen Crash. Den verursachte eine Minute vor Ende der künftige Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Der Monegasse klassierte dennoch sich als 9. in den Top 10, Teamkollege Marcus Ericsson wurde 11.

Daniel Ricciardo realisierte mit 1:39,711 Minuten die Bestzeit und war nur 0,220 Sekunden langsamer als Sebastian Vettel vor einem Jahr im Qualifying. Sein Red-Bull-Teamkollegen Max Verstappen verlor 0,201 Sekunden, Vettel nur acht Hundertstel mehr. Als Vierter konnte nur noch Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen den Rückstand unter einer Sekunde halten (0,775).

Mercedes noch zurück

Der 5,063 km lange Strassenkurs gehört wie schon oft in der Vergangenheit in Singapur zu den «Problemstrecken» von Mercedes, wie es Teamchef Toto Wolff ausdrückt. In Zahlen heisst das: Weltmeister Lewis Hamilton verlor als Sechster 1,5 Sekunden, Valtteri Bottas als Achter 1,7 Sekunden.

Allerdings: Mercedes verwendete im Gegensatz zu den anderen Topteams nur Softreifen, aber nicht die schnelleren Hypersoftreifen.