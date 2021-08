Legende: Stellte in Belgien die Bestzeit auf Max Verstappen. imago images

Verstappen 41 Tausendstel vor Bottas und 72 Tausendstel vor Hamilton – der Kampf des Niederländers gegen das Mercedes-Duo zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte ist lanciert.

Trotz der Bestzeit endete der Arbeitstag auf der Strecke für Verstappen auf ärgerliche Weise. Drei Minuten vor Schluss der zweiten Einheit schlug er nach einem Dreher im Reifenstapel ein und beschädigte unter anderem die hintere Radaufhängung des Red Bull.

Perez verlängert bei Red Bull Box aufklappen Box zuklappen Der Formel-1-Rennstall Red Bull geht mit identischer Fahrer-Paarung in die nächste Saison. Der Mexikaner Sergio Perez wird auch im kommenden Jahr Teamkollege von Max Verstappen sein. Perez ist auf die laufende WM hin von der Equipe Racing Point, die mittlerweile unter Aston Martin firmiert, zu den Roten Bullen gestossen.

Handicap für Bottas

Bottas, der in der ersten Einheit am Morgen in Francorchamps der Schnellste war, wird mit einem Handicap ins Qualifying und schliesslich auch ins Rennen starten. Als Auslöser einer der zwei Kollisionen im Grand Prix von Ungarn muss er am Sonntag die Rückversetzung um fünf Plätze in der Startaufstellung in Kauf nehmen.

Kimi Räikkönen touchierte im 1. Training bei der Boxeneinfahrt die Mauer und beschädigte dabei den Frontflügel des Autos. In den Ranglisten der beiden Sessions fand sich Räikkönen (14.) hinter seinem italienischen Teamkollegen Antonio Giovinazzi (13.) wieder.