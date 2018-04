In den freien Trainings zum GP Bahrain hinterlässt Ferrari einen starken Eindruck. Räikkönen ist der Tagesschnellste.

Ferrari dominiert in Bahrain

Zwei Wochen nach dem gelungenen Auftakt in Australien (Sieg Sebastian Vettel) präsentierte sich Ferrari am 1. Trainingstag in Bahrain stark und distanzierte den Rivalen Mercedes.

Kimi Räikkönen setzte in 1:29,817 Minuten die Bestzeit, der Finne blieb dabei nur 11 Tausendstelsekunden vor seinem Teamkollegen Vettel. Weltmeister Lewis Hamilton musste sich mit Rang 4 (+0,655) begnügen, noch hinter seinem Merceds-Kollegen Valtteri Bottas (+0,563).

Setzt es noch eine Strafe für Räikkönen ab?

Einzig eine Panne beim Test-Reifenwechsel trübte das Bild bei Ferrari ein wenig: Räikkönen musste kurz nach der Ausfahrt aus der Box seinen Boliden abstellen – die Mechaniker hatten ein Rad nicht richtig verschraubt. Dies könnte noch eine Strafe nach sich ziehen.

Innerhalb des Sauber-Teams behielt in beiden Übungseinheiten über 90 Minuten Charles Leclerc die Oberhand. Der Rookie klassierte sich auf den Rängen 12 und 16. Sein schwedischer Teamkollege Marcus Ericsson musste derweil mit den Plätzen 17 und 19 vorlieb nehmen.