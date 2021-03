Hamilton triumphiert beim Saisonauftakt in Bahrain

Das Podest

1. Lewis Hamilton (Mercedes, GBR)

2. Max Verstappen (Red Bull, NED)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, FIN)

Der Rennverlauf

4 Runden vor Schluss war es geschafft: Max Verstappen überholte Lewis Hamilton, nachdem er sich bereits seit gut einer halben Stunde kontinuierlich angenähert hatte. Doch weil Verstappens Überholmanöver abseits der Strecke stattfand, liess er seinen Widersacher auf Geheiss seines Rennleiters gleich wieder vorbeiziehen, um eine drohende 5-Sekunden-Strafe abzuwenden. Ein zweites Mal liess sich der 7-fache Weltmeister nicht mehr erwischen.

Hamilton feierte seinen 96. GP-Sieg, der durchaus zum 11. Triumph Verstappens hätte werden können. Dahinter komplettierte Valtteri Bottas im Mercedes das Podest.

Das Alfa-Romeo-Team

Der Hinwiler Rennstall erwischte einen passablen Aufgalopp in die neue Saison. «Oldie» Kimi Räikkönen (41) entschied dabei das Duell mit Teamkollege Antonio Giovinazzi für sich. Der Finne erreichte in seinem 331. Grand Prix den 11. Platz, Giovinazzi klassierte sich direkt dahinter.

Die missglückte Rückkehr

Nach zweijähriger Absenz gab Fernando Alonso in der Formel 1 sein Comeback – es endete in der Garage. Gut 20 Runden vor Schluss gab sein Alpine den Geist auf. Ein Problem mit der Bremse im Heck sorgte für das Aus des Spaniers in der Wüste von Sakhir.

Die glanzlosen Feuertaufen

Mick Schumacher, der namhafteste Debütant, war im Haas auf verlorenem Posten. Der 22-jährige Deutsche kam als 16. ins Ziel. Für Schumachers Teamkollege Nikita Masepin (RUS), der ebenfalls erstmals in der Königsklasse zum Einsatz kam, war das Rennen nach einem selbstverschuldeten Unfall schon in der Startrunde zu Ende.

So geht es weiter

Nach 3 Wochen Pause macht der Formel-1-Zirkus am Wochenende vom 17./18. April in der italienischen Emilia-Romagna Halt. In der letzten Saison triumphierte Hamilton vor Bottas und Daniel Ricciardo.