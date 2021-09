Legende: Fährt neu für Mercedes George Russell. imago images

Der 23-Jährige habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, teilte der Silberpfeil-Rennstall am Dienstag mit. «Heute ist ein besonderer Tag für mich, sowohl persönlich als auch beruflich. Gleichzeitig ist es aber auch ein Tag voller gemischter Gefühle», sagte Russell. Er übernimmt das Cockpit des Finnen Valtteri Bottas, der zum Alfa-Romeo-Team wechselt.

Abschied nach 3 Jahren bei Williams

Es sei ein riesiger Schritt in seiner Karriere, betonte Russell. «Es bedeutet aber auch, dass ich mich von meinen Teamkollegen und Freunden bei Williams verabschieden muss.» Der Mercedes-Zögling fährt derzeit seine dritte Saison für das Williams-Team und hatte zuletzt immer wieder mit starken Auftritten überzeugt.

Russell hat bislang in jeder Rennserie gewonnen, in der er angetreten ist. Bei Williams habe er einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Zukunft für ihn in der Formel 1 bereithalten könnte, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.