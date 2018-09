Stoffel Vandoorne wird 2019 nicht für McLaren an den Start gehen. Wer den Belgier ersetzt, ist noch unklar.

Am Ende der Saison ist Schluss: Stoffel Vandoorne beendet sein Engagement bei McLaren. Dies verkündete der Belgier einen Tag nach dem Grand Prix in Monza. Der 26-Jährige sammelte in 34 Grand Prix für McLaren 22 Punkte. «Wir haben Stoffel nicht das Material zur Verfügung gestellt, um sein grosses Talent unter Beweis zu stellen», gab sich Teamchef Zak Brown nach dem Abschied selbstkritisch.

Sein Teamkollege Fernando Alonso hatte bereits früher seinen Rücktritt aus der Formel 1 bekannt gegeben, weshalb McLaren 2019 mit 2 neuen Fahrern auftreten wird. Alonsos Cockpit wird mit Landsmann Carlos Sainz gefüllt, während die Nachfolge Vandoornes noch unklar ist. Gerüchten zufolge dürfen sich Force Indias Esteban Ocon, welcher wohl von Lance Stroll verdrängt werden wird, oder Ersatzfahrer Lando Norris Chancen auf den freien Platz ausrechnen.