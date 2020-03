Legende: Kein Start in Melbourne Im Team McLaren hat es einen positiven Corona-Fall gegeben. Keystone

Am Freitag sollen in Melbourne die ersten Trainings gefahren werden, am Samstag steht das Qualifying an und am Sonntag soll dann der richtige Startschuss zur neuen Formel-1-Saison fallen.

Dies steht nun alles in der Schwebe. Im Team McLaren hat es einen positiven Corona-Fall gegeben und der Rennstall hat sich vom Grand Prix von Australien zurückgezogen. Dies gaben die Briten am Donnerstag bekannt.

«Die betroffene Person wurde sofort isoliert und wird nun von Ärzten behandelt», liess McLaren in einem Statement verlauten.