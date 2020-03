McLaren wird am Wochenende in Melbourne nicht starten. Im Team hat es einen Corona-Fall gegeben. Der GP steht auf der Kippe.

Am Freitag sollen in Melbourne die ersten Trainings gefahren werden, am Samstag steht das Qualifying an und am Sonntag soll dann der richtige Startschuss zur neuen Formel-1-Saison fallen.

Dies steht nun alles auf der Kippe. Im Team McLaren hat es einen positiven Corona-Fall gegeben und der Rennstall hat sich vom Grand Prix von Australien zurückgezogen. Dies gaben die Briten am Donnerstag bekannt. «Die betroffene Person wurde sofort isoliert und wird nun von Ärzten behandelt», liess McLaren verlauten.

Neben dem Angestellten von McLaren gibt es rund um die Formel 1 vier weitere Verdachtsfälle. Die Betroffenen gehören dem amerikanischen Team Haas an.

Findet der GP überhaupt statt?

Was der Verzicht von McLaren für den ersten Grand Prix der Saison bedeutet, wird sich zeigen. Gemäss mehreren Medienberichten, darunter die britische BBC, die sich auf zwei hochrangige Funktionäre beruft, wird das Rennen am Sonntag nicht stattfinden. Noch hat sich der Weltverband FIA aber nicht zu einer möglichen Absage geäussert.