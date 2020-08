Legende: Auch 2020 geplant Gefüllte Tribünen in Sotschi. Freshfocus

30'000 Fans in Sotschi geplant

Die Organisatoren des Formel-1-Rennens in Russland planen eine Austragung vor Zuschauern und haben nach eigenen Angaben bereits mit dem Ticketverkauf begonnen. Beim für den 27. September angesetzten GP in Sotschi sollen 50 Prozent der Tribünenkapazität genutzt werden, sagte Alexej Titow vom Rennpromoter Rosgonki dem Fachmagazin Autosport: «Das bedeutet, dass die maximale Anzahl der Fans 32'000 nicht überschreiten wird.» Die Formel 1 fährt seit ihrem Saisonstart Anfang Juli hinter verschlossenen Türen und hofft, dies im Laufe des Jahres ändern zu können. Die Organisatoren in Sotschi sind die ersten, die einen solchen Plan offensiv verkünden.

Hülkenberg nicht länger gefragt

Nico Hülkenberg muss beim F1-Team Racing Point wieder für Stammpilot Sergio Perez Platz machen. Der 30-jährige Mexikaner hatte zuletzt 2 Rennen wegen positiver Corona-Tests aussetzen müssen. Die jüngste Stichprobe auf das Virus fiel negativ aus, Perez darf beim GP von Spanien starten. Für Hülkenberg endet damit ein sehr zwiespältig verlaufenes Kurz-Comeback (kein Start aufgrund von Motorproblemen / 7. Rang).