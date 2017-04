Pascal Wehrlein «hat Glück gehabt»

Nach 19 Jahren verabschiedet sich Malaysia aus dem Formel-1-Rennkalender. Der Grand Prix am 1. Oktober dieses Jahres wird der vorerst letzte in Sepang sein. «Es ist immer traurig, einem Mitglied der Formel-1-Familie Lebewohl zu sagen», erklärte der neue Marketingchef der Formel 1, Sean Bratches, am Freitag auf der Website der Königsklasse des Motorsports. Malaysias Tourismusminister Nazri Aziz hatte unlängst beklagt, dass der Sport mittlerweile zu teuer für den Ausrichter geworden und nicht mehr so attraktiv sei.