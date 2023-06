Max Verstappen steht beim GP in Kanada erneut auf der Pole Position. Neben ihm startet überraschend Nico Hülkenberg.

Verstappen holt 3. Pole in Serie – Hülkenberg überrascht

Auch Regen kann Max Verstappen nicht stoppen. Der 25-jährige Niederländer feierte im nassen Qualifying zum GP von Kanada seine 25. Pole Position. Der zweifache Weltmeister und klare Gesamtleader nahm bei der Wetter-Lotterie in Montreal der Konkurrenz eine Sekunde und mehr ab.

Hinter Verstappen schnappte sich überraschend Nico Hülkenberg (+1,244 Sekunden) im Haas den 2. Platz in der Frontreihe, zum ersten Mal seit dem GP in Österreich 2016. Der Deutsche profitierte dabei von einem Ausrutscher von Oscar Piastri im McLaren-Mercedes im Q3, der die rote Flagge zur Folge hatte. Anschliessend an den Unterbruch wurde der Regen stärker.

Der formstarke Fernando Alonso (Aston Martin) auf Startplatz 3 verlor eine knappe halbe Sekunde auf Verstappen, dahinter klassierte sich Lewis Hamilton (Mercedes). Mit Charles Leclerc (11./Ferrari) und Sergio Perez (12./Red Bull) blieben zwei grosse Namen bereits im Q2 hängen.

Ohne Exploit blieben einmal mehr auch die Fahrer des Hinwiler Rennstalls von Alfa Romeo-Ferrari: Valtteri Bottas schaffte zwar den Sprung in den 2. Teil der Qualifikation, erreichte aber nur Startplatz 15. Guanyu Zhou wurde gar nur 20. und damit Letzter.