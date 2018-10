Lewis Hamiltons WM-Titel lassen sich (noch) an einer Hand abzählen.

«Meine beste Saison.» Das hatten wir doch schon. Bereits vor zwölf Monaten hatte Lewis Hamilton von seinem besten Jahr in der Formel 1 gesprochen, so tat er es auch am Sonntag. Das übliche Geschwafel halt, könnte man meinen. Doch der Eindruck täuscht.

Ich denke, da kommt noch mehr.

«Still I rise» - «Ich steigere mich immer noch». Die Tätowierung auf seinem Rücken hat der Brite nicht zufällig gewählt. 5 WM-Titel hat er gewonnen, steigt in ein erlauchtes Triumvirat auf. Er liegt nun gleichauf mit Juan Manuel Fangio und nur noch zwei Erfolge hinter Rekordchampion Michael Schumacher.

Und diese lange für unerreichbar gehaltene Marke von Schumacher scheint nun plötzlich nicht mehr so unerreichbar. So ist sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem neuerlichen Triumph sicher: «Ich denke, da kommt noch mehr.»

Noch Jahre Zeit

Hamilton selber besinnt sich auf seine Jugend: «Ich fahre noch immer mit demselben Feuer wie damals, als ich 8 Jahre alt war. Ich werde noch einige Jahre weitermachen, mal schauen, wie weit es reicht.» Um dann dem Übervater dieses Sports zu huldigen: «Michael wird für mich immer der Grösste bleiben.»

Sein im Juli unterzeichneter neuer Vertrag hat für die nächsten zwei Jahre Gültigkeit. Eine Verlängerung ist mehr als denkbar. Mindestens zwei Jahre Zeit also, das Limit weiter auszuloten. Mindestens zwei Chancen auf eine neuerlich beste Saison. Und dann: Wer weiss?

