In der Schweiz ist das Formel-1-Fieber zurückgegangen. Das hat nicht nur mit dem Verschwinden des Namens Sauber zu tun.

Das schwindende Interesse an der Formel 1

Der Sauber-Rennstall und die damit verbundenen Erfolge sorgten einst für grosses Interesse am Motorsport in der Schweiz. Die Formel 1 bewegte die Massen, Fanclubs wurden gegründet.

Von diesem Hype ist heute wenig übrig geblieben. Der «Sauber Fanclub Schweiz» löste sich bereits 2005 auf und auch die Gruppe des «Sauber Fan Club Malters» ist in den letzten Jahren immer kleiner geworden.

Keine gute Entwicklung

«Seit der Rennstall Alfa Romeo heisst, ist das Interesse gänzlich weg», spricht Präsident René Duss Klartext. Dies sei allerdings nicht der einzige Grund. «Die Formel 1 hat sich in den letzten 20, 30 Jahren negativ verändert. Das hat nichts mehr mit Rennsport zu tun, es entscheiden am Ende Technik und vor allem das Geld», so Duss weiter.

