Hamilton und Verstappen geraten in Austin aneinander

Legende: Lieferten sich ein Duell im Training Lewis Hamilton und Max Verstappen. Keystone

«Dummer Idiot» schimpfte WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Freitagstraining in Austin. Gemeint war sein grosser Konkurrent Lewis Hamilton. Der Red-Bull- und der Mercedes-Fahrer waren zu Beginn einer schnellen Runde nebeneinander auf die erste Kurve zugerast. Der Weltmeister wollte auf der Innenseite nicht zurückstecken. Verstappen schimpfte und zeigte dem Briten den Mittelfinger.

Für die Bestzeit sorgte Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Der Finne drehte im ersten Training in 1:34,874 Minuten die schnellste Runde des Tages. Hamilton realisierte die zweitbeste (1:34,919), Sergio Perez im Red Bull die drittbeste Zeit (1:34,946). Verstappen musste sich mit Rang 8 begnügen.

Bottas zurückversetzt

Die Freude von Bottas wurde aber getrübt. Der Istanbul-Sieger setzt in Austin seinen insgesamt sechsten Verbrennungsmotor ein und muss im Rennen am Sonntag in der Startaufstellung um 5 Positionen nach hinten.

Antonio Giovinazzi fuhr im Alfa Romeo auf Rang 10, Teamkollege Kimi Räikkönen reihte sich als 14. ein.