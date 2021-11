Legende: Wurde seiner Favoritenrolle gerecht Max Verstappen Keystone

WM-Leader Max Verstappen hat im Freitagstraining zum Grossen Preis von Mexiko die eigene Stärke angedeutet. Der Niederländer fuhr am Nachmittag in 1:17,301 Minuten die Bestzeit und war dabei über eine halbe Sekunde schneller als Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes (1:17,810), der sich in beiden Sessions heftige Verbremser leistete und Dritter wurde. Noch vor dem Briten landete sein Teamkollege Valtteri Bottas (1:17,725).

Verstappen gilt in der Höhenluft in Mexiko-Stadt als Favorit.

Red Bull setzt auf einen etwas grösseren Turbolader im Honda-Motor und besitzt auf dem Papier einen Vorteil gegenüber Mercedes für das Rennen am Sonntag

Räikkönen zweimal knapp nicht in Top 10

Kimi Räikkönen war von den Fahrern des Teams Alfa Romeo in beiden Trainings der Schnellere. Der Finne wurde zweimal Elfter, der Italiener Antonio Giovinazzi, dessen sportliche Zukunft nach wie vor nicht geregelt ist, Fünfzehnter und Dreizehnter.