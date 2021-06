Die Formel 1 wird in diesem Jahr doch noch in der Türkei Halt machen. Nach der Absage des Grand Prix von Singapur springt die Strecke in der Nähe von Istanbul am 3. Oktober als Ersatzort ein. Das Rennen in der Türkei hätte eigentlich schon Mitte Juni stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-bedingten Reiserestriktionen war das aber nicht möglich.