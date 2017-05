Warm-up: Ferrari setzt auf Retro-Style

Heute, 16:55 Uhr

In der Rubrik «Warm-up» werden heisse Themen des Rennwochenendes behandelt: In Barcelona präsentieren die Teams immer mal was Neues. Doch Ferrari setzt in diesem Jahr auf Tradition, verrät SRF-Kommentator Michael Stäuble.

«Das erinnert an die grossen Ferrari-Zeiten mit Clay Regazzoni» 1:45 min, vom 12.5.2017

SRF