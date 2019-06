Pole-Setter Sebastian Vettel erhält nach einem Fehler eine Zeitstrafe, was Lewis Hamilton in Montreal den Sieg bringt.

Das Podest

1. Lewis Hamilton (Gb), Mercedes

2. Sebastian Vettel (De), Ferrari

3. Charles Leclerc (Monaco), Ferrari

Sebastian Vettel erreichte in Montreal das Ziel als Erster, gewann das Rennen aber trotzdem nicht. Sein Fahrfehler, der mit einer 5-Sekunden-Strafe sanktioniert wurde, bescherte Lewis Hamilton beim GP von Kanada den 5. Saisonsieg.

Vettels Manöver sanktioniert – Hamilton profitiert

Nach Rennhälfte kam Hamilton dem Führenden Vettel näher und näher. Plötzlich beging der Leader einen Fahrfehler: In einer Schikane rutschte der Ferrari-Pilot übers Gras und schnitt dem heranfahrenden Hamilton beim Rausbeschleunigen den Weg ab.

Das Manöver bestraften die Kommissäre mit einer 5-Sekunden-Strafe, womit Hamilton plötzlich virtueller Leader dieses Rennens war. Weil Hamiltons Rückstand auf Vettel im Ziel nur 1,342 Sekunden betrug, stand der Brite wegen der Zeitstrafe am Schluss zuoberst auf der Rangliste.

Hat Sebastian Vettel zurecht eine 5-Sekunden-Strafe erhalten? Ja Ja % Nein Nein % Weiss nicht Weiss nicht % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Ferraris Enttäuschung trotz Aufwärtstrend

Erst zum 2. Mal in dieser Saison hatte Ferrari den Silberpfeilen die Pole Position abluchsen können. Und trotzdem resultierte der 7. Saisonsieg von Mercedes im 7. Rennen.

Charles Leclerc erreichte hinter Vettel den 3. Rang, womit erstmals in diesem Jahr beide Ferrari-Piloten auf dem Podest standen. Trotzdem dürfte bei den Roten der Frust über den verpassten Sieg von Vettel im Vordergrund stehen.

Bottas verliert weiter an Boden

Valtteri Bottas, der nur von Position 6 aus gestartet war, hatte lange Mühe, an Daniel Ricciardo im Renault vorbeizukommen. Am Schluss wurde er 4. und verlor damit weiter Boden auf seinen Teamkollegen Hamilton, der in der WM-Wertung an der Spitze steht.

Alfa Romeo ohne Punkte

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo gingen zum dritten Mal in Folge leer aus. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen waren im Kampf um die Punkte ohne reelle Chance. Der Italiener und der Finne beendeten den 50. Grand Prix von Kanada auf den Plätzen 13 und 15.

Sendebezug: «sportlive», SRF info, 09.06.2019, 19:30 Uhr