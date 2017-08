Lüthi auch in Spielberg auf dem Podest – Morbidelli siegt

Tom Lüthi hat beim GP Österreich als Dritter den 9. Podestplatz im 11. Rennen gefeiert. In der Gesamtwertung verliert er aber an Boden.

Lüthi nutzt in Spielberg den turbulenten Start 0:35 min, vom 13.8.2017

Franco Morbidelli holt sich in Österreich den Sieg vor Alex Marquez .

holt sich in Österreich den Sieg vor . Der Italiener baut seinen Vorsprung auf Tom Lüthi , der 3. wird, in der Gesamtwertung auf 26 Punkte aus.

, der 3. wird, in der Gesamtwertung auf 26 Punkte aus. Dominique Aegerter feiert als 9. seinen 5. Top-Ten-Platz der Saison.

Wechselbad der Gefühle für Tom Lüthi in Spielberg: Der Emmentaler preschte nach dem turbulenten Start von Position 5 nach vorne. Bereits in der dritten Kurve befand er sich direkt hinter dem führenden Franco Morbidelli. Nach einem (zu) gewagten Überholmanöver fand sich Lüthi dann aber auf Rang 3 wieder.

Lüthi und Marquez kämpfen mit harten Bandagen

Lüthi vs. Marquez

In der Folge sorgten Lüthi und Alex Marquez im Kampf um Rang 2 für knallharte Duelle. Das bessere Ende behielt der Spanier für sich. Hatte Lüthi 8 Runden vor Schluss endlich vorbeiziehen können, konterte Marquez 3 Runden später.

Der Schweizer ging dann volles Risiko, wurde dafür aber nicht belohnt. In der Gesamtwertung wuchs Lüthis Rückstand auf Leader Morbidelli auf 26 Punkte an.

Aegerter wieder in den schnellsten 10

Dominique Aegerter, der das Rennen von Position 14 aus in Angriff genommen hatte, schaffte es als 9. zum 5. Mal in dieser Saison in die Top 10. Jesko Raffin wurde in einem Rennen mit zahlreichen Ausfällen (10 Fahrer schieden aus) 18. und verpasste die Punkteränge abermals.

