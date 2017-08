Motocross: So wird es richtig gemacht

Heute, 15:03 Uhr

In einer Mini-Serie führen wir Sie auf die Motocross-Rennen in Frauenfeld am Sonntag hin. Heute: Alles Wissenswerte zum Startprozedere sowie zur richtigen Sprung- und Kurventechnik.

Am Sonntag findet in Frauenfeld der GP Switzerland der MXGP und der MX2-Klasse der Motocrosser statt. SRF zwei überträgt die Rennen mit den Schweizern Jeremy Seewer (MX2) und Arnaud Tonus (MXGP) live. In eigener Sache SRF zwei macht MXGP of Switzerland zum TV-Ereignis Seewer kämpft in der MX2-Klasse um den WM-Titel. Er weiht Sie in die Geheimnisse des Motocross ein. Heute geht es um die richtige Technik am Start, in den Kurven und im Sprung. Jeremy Seewer erklärt das Startprozedere im Motocross Jeremy Seewer erklärt die richtige Kurventechnik im Motocross Jeremy Seewer erklärt die Sprungtechnik im Motocross Jeremy Seewer erklärt das Startprozedere im Motocross 1:34 min, vom 10.8.2017

Jeremy Seewer erklärt die richtige Kurventechnik im Motocross 1:41 min, vom 10.8.2017

Jeremy Seewer erklärt die Sprungtechnik im Motocross 1:20 min, vom 10.8.2017

dab