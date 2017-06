Dem Fehlstart getrotzt: Lüthi zum 6. Mal auf dem Podest

Morbidelli 2018 in der MotoGP

Franco Morbidelli unterschrieb für 2018 einen MotoGP-Vertrag im Marc-VDS-Team, bei dem in diesem Jahr Tito Rabat und Jack Miller engagiert sind. Auch wenn der aktuelle Moto2-WM-Leader in dieser Saison den Titel nicht gewinnen sollte, steht seinem Aufstieg in die Königsklasse nichts im Weg.