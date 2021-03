Für Tom Lüthi begann die neue Moto2-Saison mit einem durchzogenen Wochenende. Nach dem enttäuschenden 17. Rang im Qualifying beim GP von Katar konnte sich der Schweizer im Rennen nur leicht verbessern. Der 34-jährige Berner fuhr bei seinem Debüt für das spanische SAG-Team auf den 15. Schlussplatz und holte damit nur gerade einen Punkt.

Der Routinier konnte damit nicht den erhofften Schritt nach vorne machen – weder im Vergleich zu den Trainings noch im Vergleich zum unbefriedigenden letzten Jahr, als er zum Auftakt in Katar 10. geworden war. Der Brite Sam Lowes feierte bei windigen Verhältnissen einen überlegenen Start-Ziel-Sieg. Remy Gardner (AUS) und Fabio Di Giannantonio (ITA) komplettierten das Podest beim Flutlicht-Rennen im Wüstenstaat.

MotoGP: Vinales triumphiert in der «Königsklasse»

In der MotoGP setzte sich der spanische Yamaha-Fahrer Maverick Vinales durch. Die beiden weiteren Podestplätze sicherten sich der Franzose Johann Zarco und der Italiener Francesco Bagnaia auf Ducati. Der Titelverteidiger Joan Mir folgte auf dem 4. Platz, der 42-jährige Superstar Valentino Rossi musste sich nach dem starken Qualifying (4.) mit dem 12. Rang begnügen.

Moto3: Starker 10. Rang von Dupasquier

Jason Dupasquier zeigte in der Moto3 einen starken Auftritt. Der 19-jährige KTM-Fahrer belegte den 10. Platz und holte damit erstmals in seiner Karriere WM-Punkte. In seinem Rookie-Jahr war der Freiburger nie über den 17. Platz hinausgekommen, nun bestätigte er beim Start in seine 2. WM-Saison die guten Eindrücke aus den Trainings. Bereits im Qualifying hatte er mit der 12. Startposition eine persönliche Bestmarke aufgestellt.

Die Spanier Jaume Masia und Pedro Acosta feierten einen Doppelsieg, Dritter wurde der Südafrikaner Darryn Binder.