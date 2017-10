Fussbruch nach heftigem Sturz – Lüthi-Start in Sepang fraglich

Tristes Qualifying für Tom Lüthi im Malaysia: Der Emmentaler zog sich einen Fussbruch zu. Moto2-Titelkonkurrent Franco Morbidelli sicherte sich zudem die Pole Position.

Abflug: Lüthis Schrecksekunde in Sepang 1:13 min, vom 28.10.2017

Tom Lüthi büsste im Qualifying zwar nur 0,187 Sekunden auf Polesetter Franco Morbidelli ein. Dies reichte indes nur zu Startposition 5. Zwischen den Berner und Morbidelli schob sich das Trio Miguel Oliveira, Fabio Quartararo und Alex Marquez.

Lüthi-Start fraglich

Schlimmeres – und in Hinsicht auf den WM-Titel möglicherweise entscheidendes – ereignete sich zum Ende des Qualifyings: Lüthi, der schon am letzten Sonntag zu Fall gekommen war, stürzte nach einem Highsider heftig.

Erste Untersuchungen ergaben einen Fussbruch. Zudem machten sich beim Schweizer Symptome einer Hirnerschütterung bemerkbar. Ob Lüthi im Rennen starten kann, ist noch unklar. Zum zweiten Mal innert kürzester Zeit brach bei Lüthi der Helm in Folge eines Sturzes. Nun will sich der Zweite der WM-Wertung am Sonntag vor dem Warm-Up noch einem ärztlichen Check unterziehen.

Für Teamchef Kiefer: Schweigeminute in Sepang

Ein Sieg wird benötigt

Muss Lüthi Forfait geben, wäre die WM vorzeitig entschieden, beträgt der Rückstand des 31-Jährigen doch 29 Punkte auf Morbidelli. Lüthi muss in Sepang also zumindest 5 Zähler auf Morbidelli gutmachen. Dann würde es am 12. November in Valencia zum grossen Showdown kommen.

Jesko Raffin blieb mit knapp 1,5 Sekunden Rückstand die 24. Startposition. Dominique Aegerter verzichtet nach dem Todesfall von Teamchef Stefan Kiefer auf einen Einsatz an diesem Rennwochenende.

Sendebezug: SRF 3, Morgenbulletin, 27.10.2017, 7 Uhr