Moto3-Pilot Noah Dettwiler fährt beim GP von Katalonien auf Rang 21.

Den Sieg sichert sich David Alonso.

Aleix Espargaro nimmt das Rennen in der MotoGP-Klasse aus der Pole Position in Angriff (ab 13:50 Uhr im SRF-Livestream)

Für Noah Dettwiler gab es beim Moto3-Rennen in Barcelona nichts zu holen. Der Solothurner Rookie musste sich auf seiner KTM mit Rang 21 begnügen.

01:54 Video Dettwiler: «Ich muss aus diesem Loch rausfinden» Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden.

Der Sieg ging an den Kolumbianer David Alonso, der sich den 2. Sieg in Serie und den 4. Erfolg der Saison sicherte. Damit übernahm er die Führung in der WM-Wertung. Der Spanier Ivan Ortola belegte den 2. Platz, nur 0,242 Sekunden hinter Alonso. Das Podium komplettierte Ortolas Landsmann Jose Antonio Rueda.