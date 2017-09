Historischer Schweizer Doppelsieg in Misano

Heute, 13:13 Uhr

Dominique Aegerter und Tom Lüthi haben am GP San Marino in Misano für den 1. Schweizer Doppelsieg in der Geschichte der Strassen-WM gesorgt. WM-Leader Franco Morbidelli schied aus.

Schweizer Doppelsieg in Misano Lüthi: «Hatte anfänglich kein gutes Gefühl.» Aegerter: «Hatte trotz des vielen Wassers guten Grip» Die Siegerehrung mit Aegerter und Lüthi Schweizer Doppelsieg in Misano 0:50 min, vom 10.9.2017

Lüthi: «Hatte anfänglich kein gutes Gefühl.» 0:46 min, vom 10.9.2017

Aegerter: «Hatte trotz des vielen Wassers guten Grip» 0:54 min, vom 10.9.2017

Die Siegerehrung mit Aegerter und Lüthi 3:05 min, vom 10.9.2017 Für Aegerter ist es der zweite Sieg nach seinem Erfolg am GP Deutschland 2014. Diese Saison war sein Bestresultat ein 5. Rang gewesen. Noch nach seinem 3. Qualifying-Rang am Samstag hatte er auf eine trockene Strecke gehofft, nun siegte er im Regen. Lüthis unglaubliche Konstanz Lüthi schaffte es zum 10. Mal in dieser Saison auf das Podest – und dies, obwohl er im Warm-up gestürzt war, was ihn nach eigenen Aussagen verunsichert hatte. Noch nie in der fast 70-jährigen Geschichte der Strassen-WM hatte es einen Schweizer Doppelsieg gegeben. A rare crash for #Moto2 championship challenger @ThomasLUTHI #SanMarinoGP pic.twitter.com/2a6RRmJW5k — MotoGP (@MotoGP) 10. September 2017 Morbidelli stürzt Der Emmentaler verkürzte dank seinen 20 Punkten den Rückstand auf WM-Leader Franco Morbidelli auf 9 Zähler. Der Italiener beendete sein Heimrennen (der GP San Marino findet auf italienischem Boden statt) nach einem Sturz nicht. Der 3. Schweizer Moto2-Fahrer, Jesko Raffin, wurde 10. Der Sturz von WM-Leader Morbidelli Aegerter und Lüthi fanden auf der nassen und rutschigen Strecke den besten Mix aus Angriff und Sicherheit. Ab der 4. Runde bildeten sie das Führungs-Duo. Zahlreiche Fahrer fielen den schwierigen Bedingungen zum Opfer. Die Stimmen: Aegerter : «Ich hätte nie erwartet, dass ich so schnell sein könnte. Tom hat mich immer unter Druck gesetzt.»

: «Ich hätte nie erwartet, dass ich so schnell sein könnte. Tom hat mich immer unter Druck gesetzt.» Lüthi: «Ich hatte an die WM gedacht und mir überlegt, wie stark ich Domi angreifen soll. Aber er verteidigte stark. Gegen Rennende fuhr ich auf Sicherheit.» Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 10.9.17, 12:05 Uhr

rek/boe