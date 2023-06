In einem aufregenden Sprint-Rennen der MotoGP-Klasse beim GP Deutschland fährt das Ducati-Duo Martin/Bagnaia vorneweg.

Legende: Auf dem Sachsenring der Schnellste Jorge Martin. imago images/Action Plus

MotoGP: Martin bremst Pole Setter Bagnaia aus

Im Sprint-Bewerb der Königsklasse über 15 Runden überquerte der Spanier Jorge Martin als Erster die Ziellinie. Bei seinem 2. Saisonsieg nach Le Mans setzte sich der 25-Jährige aus Madrid knapp um 2,5 Sekunden vor Ducati-Markenkollege Francesco Bagnaia, der ganz an der Spitze losgefahren war, durch. Der italienische Weltmeister kann sich darüber hinwegtrösten, dass er die Führung im Gesamtklassement der Strassen-WM behauptet – mit nunmehr einem 21-Punkte-Polster. Jack Miller aus Australien auf der KTM-Maschine komplettierte das Podest. Marc Marquez (11.) konnte auf dem Sachsenring keine Punkte verbuchen. Über die doppelte Distanz geht es in Hohenstein-Ernstthal dann am Sonntag – das Rennen zeigen wir Ihnen live auf 13:55 Uhr auf SRF info oder im Stream.