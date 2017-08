So funktioniert die MX2-Serie im Motocross

Am Sonntag wird in Frauenfeld der MXGP of Switzerland ausgetragen. Wir erklären Ihnen, wie diese Renn-Serie funktioniert.

MX-Motocross kurz erklärt 1:33 min, vom 10.8.2017

Motocross total am Sonntag: SRF berichtet am 13. August erstmals live vom MXGP of Switzerland in Frauenfeld, dem grössten Motorsportevent des Landes. Für die Schweiz startet der Zürcher Jeremy Seewer in der MX2-Klasse, der Genfer Arnaud Tonus tritt in der MXGP-Klasse an.

Doch wie funktioniert diese Renn-Serie überhaupt? Hier erklären wir Ihnen das Wichtigste in Kürze:

Gefahren wird in 2 Klassen: In der MX2 auf kleineren, in der MXGP auf grösseren Motorrädern.

In jedem GP werden 2 Rennen gefahren. Tagessieger ist, wer kumuliert die meisten Punkte gesammelt hat. Sollten 2 Fahrer gleich viele Punkte haben, entscheidet die bessere Klassierung im 2. Lauf über den Tagessieg.

Für einen Rennsieg gibt es 25 Punkte. In einem GP kann ein Fahrer also maximal 50 Punkte gewinnen.

Pro Rennen gehen 40 Fahrer – aufgereiht in einer Linie – an den Start. In die Punkte kommen jeweils die ersten 20.

Der Schnellste der Qualifikation darf sich den Startplatz als Erster aussuchen. Danach ist der Zweitplatzierte an der Reihe usw.

Sind im Rennen 30 Minuten verstrichen, werden die 2 letzten Runden angezeigt. Sind diese absolviert, steht der Sieger fest.

Alles Wissenswerte zum Motocross-Sport finden Sie hier:

«Benzinsonntag» live auf SRF zwei und in der SRF Sport App 12:00 Uhr

Motorrad: GP Österreich Moto2

13:00 Uhr

Motocross: GP Schweiz, 1. Lauf MX2

13:55 Uhr

Motorrad: GP Österreich MotoGP 15:00 Uhr

Motocross: GP Schweiz, 1. Lauf MXGP (Aufzeichnung)

15:45 Uhr

Motocross: GP Schweiz, 2. Lauf MX2 17:00 Uhr

Motocross: GP Schweiz, 2. Lauf MXGP

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 13.08.2017, 23:15 Uhr