Sportmix: Siege für Ragettli und Fuchs

Andri Ragettli hat seinen 3. Weltcupsieg gefeiert. Und: Springreiter Martin Fuchs gewinnt am CSI in Basel das Jagdspringen gewonnen.

3. Weltcupsieg: Ragettli in Olympia-Form 1:43 min, vom 13.1.2018

Ski Freestyle: Ragettlis 3. Streich

Ski-Freestyler Andri Ragettli stand im zweitletzten Slopestyle-Weltcup vor den Olympischen Spielen zuoberst auf dem Podest. Der 19-jährige Bündner feierte in Aspen, Colorado (USA) seinen 3. Tagessieg. Fabian Bösch wurde Fünfter. Bei den Frauen belegten Giulia Tanno und Sarah Höfflin die Ränge 4 und 5.

Reiten: Fuchs souverän

Martin Fuchs hat am CSI Basel das Jagdspringen gewonnen und damit für den 4. Schweizer Sieg gesorgt. Der Zürcher verwies auf Dubai du Bois Pinchet mit einem fehlerlosen Temporitt Felix Hassmann (De) um über eine Sekunde auf Rang 2. Der 20-jährige Bryan Balsiger belegte mit Poppée de Damwil Rang 4. Vorjahressieger Philipp Züger wurde 6.

Formel E: Buemi knapp geschlagen

Sébastien Buemi führte den ePrix in Marrakesch bis zur 29. von 33 Runde an, ehe er vom Schweden Felix Rosenqvist abgefangen wurde. Dank seinem 2. Platz rückte der Waadtländer in der Gesamtwertung aber auf Rang 6 vor. In der Gesamtwertung hat Mortara als Fünfter noch zwei Zähler Vorsprung auf Buemi.