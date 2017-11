Tom Lüthi: Auf zu neuen Zielen

Für Tom Lüthi ist die Saison nach dem Horror-Sturz von Malaysia beendet. Im Interview schaut der Emmentaler auf die WM 2017 zurück und wagt einen Blick in die Zukunft.

Mitten im Titelkampf der Schock. Mit dem Sturz im Qualifying zum GP von Malaysia verliert Tom Lüthi nicht nur den Zweikampf um den WM-Titel. Er bricht den Fuss, verpasst die beiden letzten Saisonrennen sowie die ersten Tests auf seiner neuen MotoGP-Maschine.

«Inzwischen geht es mir viel besser. Ich kann nun wieder in die Zukunft schauen», sagt Lüthi vor seinem Abflug an den GP von Valencia. «Die Verletzung, der verlorene Titelkampf – in der ersten Zeit war die Enttäuschung riesig», gibt der Emmentaler unumwunden zu.

In Valencia hätte Lüthi im letzten Rennen der Saison um den Titel fahren wollen. Nun ist er zum Zuschauen verdammt. Weshalb reist er trotzdem nach Spanien? «Es stehen einige Termine auf dem Programm, es ist das letzte Rennen meines alten Teams.»

Erstes Rendez-vous Ende November?

Und: ab Montag werden in Valencia die neuen Teams präsentiert, es geht bereits los mit den ersten Tests für die neue Saison. Lüthi hatte sich enorm auf sein erstes Rendez-vous mit der MotoGP-Maschine gefreut. «Nun hoffe ich auf meine Premiere Ende November, auch wenn das sehr knapp wird.»

