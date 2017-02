3 Rennen, 3 Siege – Buemi erneut erfolgreich

Sébastien Buemi baut seinen Vorsprung an der Spitze der Formel-E-Meisterschaft weiter aus. Im 3. Rennen der Saison steht der Waadtländer zum 3. Mal zuoberst auf dem Podest.

Der Schweizer Sébastien Buemi hat nach seinen Siegen in Hongkong und Marrakesch auch den dritten Lauf zur Formel-E-Meisterschaft gewonnen. Der 28-jährige Titelverteidiger siegte in Buenos Aires in seinem Renault mit 2,9 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Jean-Eric Vergne und 6,9 Sekunden vor dem Brasilianer Lucas di Grassi, der erstmals von der Pole-Position gestartet war.

Ausbau der WM-Führung

In der Gesamtwertung dieser 2014 eingeführten Elektro-Rennserie liegt Buemi nach drei von zwölf Rennen mit 75 Punkten bereits 32 Zähler vor Di Grassi. Das nächste Rennen findet am 1. April in Mexico-City statt.