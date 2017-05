Alonsos Anlauf zur «Triple Crown»

Mangels Perspektiven in der diesjährigen Formel-1-Saison hat Fernando Alonso seinen Schwerpunkt verschoben. Nun möchte er als erst 2. Fahrer das Triple Monte Carlo-Indianapolis-Le Mans schaffen.

Fernando Alonso im «Indy»-Training 1:16 min, vom 18.5.2017

Ein offizieller Titel ist die Dreifachkrone des Motorsports nicht. Aber sie umfasst die legendärsten Rennen in den 3 wichtigsten Serien:

Den GP Monte Carlo der Formel 1

Das 500-Meilen-Rennen von Indianapolis in der IndyCar-Serie

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans in der Langstrecken-WM

Als Einziger hat der Brite Graham Hill diesen Hattrick komplettiert. Er benötigte dazu 9 Jahre. Wegen der Spezialisierung gilt dies heute als viel schwieriger. Zudem finden Monte Carlo und Indianapolis seit 30 Jahren am selben Wochenende statt, so dass im selben Jahr kein Doppelstart möglich ist.

Fernando Alonso hat 2006 und 2007 in Monte Carlo gewonnen. Am 28. Mai startet er in Indianapolis, Le Mans will er später in Angriff nehmen.

2017 «bestes Jahr»

Honda, Motorenlieferant von Alonsos F1-Rennstall McLaren, ist seit Jahren in der IndyCar-Serie engagiert. In Indianapolis wird Alonso für das Honda-Team Andretti antreten.

Nach Ansicht von Motorsport-Experten hat Alonso seinen Abstecher nach Indianapolis perfekt getimt. Letztes Jahr hatte mit Andretti-Fahrer Alexander Rossi schon ein Rookie gewonnen. 2018 treten hingegen zu Lasten der Honda-Teams neue Aerodynamik-Regeln in Kraft.

Wind und Verkehr

Nach Testfahren Anfang Monat absolviert Alonso derzeit seine ersten «Indy»-Trainings im Rennmodus. In der Session vom Mittwoch hatte der 35-Jährige allerdings mit Windböen zu kämpfen. Auf den Topspeed der Besten verliert er noch mehrere Stundenkilometer.

Respekt bekundet er auch vor dem Verkehr, der am Renntag herrschen wird: 33 Fahrer sind am Start, deutlich mehr als die 20 in der Formel 1.

Schafft Alonso die «Triple Crown»?